In Boom is het dancefestival Tomorrowland van start gegaan. Zo’n 400.000 festivalgangers gaan er dit en volgend weekend een feestje bouwen. Het is altijd uitkijken naar de magisch ingeklede festivalweide en verschillende podia. Wij kregen al beelden van het indrukwekkende hoofdpodium en de inkleding van het festival.