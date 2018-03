Zo wijst Mario je vandaag de weg

Het is vandaag Mario Day, de feestdag van de Italiaanse loodgieter uit het populaire videospel. Speciaal voor die gelegenheid kan je in Google Maps je navigatiepijltje vervangen door Mario in zijn knalrode kart.

Nog tot en met 17 maart wijst Mario je de weg in Google Maps. Daarvoor moet je alleen de app even updaten en nadat je een navigatie hebt gestart, op het vraagteken klikken in het gele vierkantje.

Het is niet toevallig dat 10 maart de feestdag is van de Nintendo-held. Volgens de Amerikaanse datumnotering is het vandaag MAR 10: de maand maart afgekort, gevolgd door de dag. Op die manier kan je de datum van vandaag lezen als MARIO.