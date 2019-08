Zo vlieg je in businessclass op de A380

De Airbus A380 is het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Vliegtuigmaatschappij Qantas gebruikt het toestel voor een van de langste vluchten in de luchtvaart: van Londen naar Sydney. Inzittenden spenderen meer dan 24 uur aan boord, inclusief een tussenstop van 90 minuten in Dubai. Het cabinepersoneel probeert de lange vlucht zo aangenaam mogelijk te maken.

Wie in businessclass zit, heeft uiteraard net iets meer luxe. Een ticket kost er 8 keer meer dan voor een gewone economy-zetel, maar de passagiers hebben er meer ruimte én keuze.

