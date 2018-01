Zo verliet Leen Van Den Bossche 'Familie'

De 'Van den Bossches' hebben vandaag afscheid genomen van van Leen, Faroud en Arthur. Het was een emotioneel afscheid, vooral voor hun vader Jan (Jef De Smedt). Het gezin vertrekt naar Afrika, om er een nieuw leven te beginnen na de schorsing van Leen als dokter.

Jan blijft gelukkig niet alleen achter in zijn café. Zijn zoon Maarten (Michael Vroemans) keerde zonet terug uit het buitenland. Komende dinsdag sluit hij ook zijn andere zoon Bart Van den Bossche (Chris Van Tongelen) terug in de armen, na zijn terugkeer uit de VS.

Met het vertrek van Leen en haar gezin namen de kijkers vanavond ook afscheid van acteurs Cathérine Kools, Begir Memeti en Lars Strauven.