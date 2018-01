Zo stierf Guido in 1999 in Familie

VTM pakt vanavond uit met een dubbelaflevering van Familie. Hoogstwaarschijnlijk keert Guido Van den Bossche terug in de serie, hoewel hij eigenlijk in 1999 gestorven was.

Amélie De Wulf heeft eindelijk toestemming gekregen om het lichaam van Guido Van den Bossche te laten opgraven. Al een hele week wordt er volop gespeculeerd over de dubbelaflevering van Familie van deze avond waarin Guido mogelijk opnieuw zal opduiken. Nochtans werd hij in 1999 doodgestoken op Malta. De dader bleek een handlanger van Salomon te zijn, de leider van de sekte waarbij Peter, de zoon van Guido, zich ooit had aangesloten.

Ludiek scenario Op sociale media gonst het van de mogelijke scenario’s. Radiozender Qmusic heeft zelf alvast een ludiek scenario uitgewerkt, waarbij de verrijzenis van Guido Van den Bossche een feit is. Komt Guido Van den Bossche zo vanavond na 18 jaar terug in beeld?