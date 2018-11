Zo steunt David Guetta Rode Neuzen Dag

Ook de beroemde dj David Guetta steunt Rode Neuzen Dag, hij kwam vanmiddag langs bij MEDIALAAN, bij radiozender Qmusic. De zender had onder zijn luisteraars een ontmoeting met hem geveild, voor het goede doel. Guetta vindt geestelijke gezondheid erg belangrijk, zeker na het verlies van zijn vriend Avicii.

De dj vindt het belangrijk aandacht te geven aan geestelijke gezondheidszorg, zeker nadat zijn collega en goeie vriend Avicii dit voorjaar uit het leven stapte. "Je moet zelf niet psychisch ziek zijn om verdriet te hebben en tot op een dramatisch punt te komen, dat je je slecht voelt, angstig bent of paniekaanvallen hebt. Dit is deel van het leven van veel mensen, dus het is erg belangrijk om erover te praten", zegt Guetta.

Pauzeknop

De dj leeft al sinds de jaren '90 aan meer dan honderd kilometer per uur, maar hij beseft dat hij af en toe op de pauzeknop moet duwen. "Het heeft jaren geduurd voor ik dat kon. Eerlijk, pas sinds een jaar of twee ben ik voorzichtiger. Tot twee jaar geleden was het vooral gaan, gaan en gaan", zegt hij.