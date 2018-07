Zo stereotiep denken kinderen over gender

Jongens en meisjes denken nog te vaak in hokjes. Dat is vanavond te zien in Telefacts Zomer. In de tweedelige reportage is te zien hoe dokter Javed Abdelnomein een klas van zevenjarigen in het Verenigd Koninkrijk observeert.

Abdelnomein is ervan overtuigd dat kinderen aan de basis liggen van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zo is er bewijs dat meisjes hun eigen intelligentie soms onderschatten. “Ze hebben minder zelfvertrouwen”, zegt Abdelnomein. En daar is ook de leerkracht van de groep het mee eens. “Ik zie in de klas ook dat de jongens meer geloven in hun eigen kunnen. De meisjes zijn gereserveerder”, zegt hij.

Daarnaast wordt ook duidelijk hoe stereotiep het beeld van kinderen over mannen en vrouwen is. “Als een jongen een verpleegster is, klinkt dat een beetje raar. En het zou er ook een beetje raar uitzien”, zegt een van de kinderen.

Het verband tussen kinderen en gendergelijkheid is vanavond om 22.10 uur te zien in Telefacts Zomer bij VTM.

Bekijk hieronder de volledige trailer.