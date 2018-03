Zo schrijf je je het best in voor 'Boer zkt Vrouw'

De inschrijvingen voor het nieuwe seizoen van ‘Boer zkt Vrouw’ zijn gestart. Presentatrices Dina Tersago en An Lemmens geven enkele tips om ervoor te zorgen dat jouw inschrijving zeker opvalt.

Dit jaar trekt het VTM-programma ‘Boer zkt Vrouw’ de wereld rond. Vijf Vlaamse boeren die op verschillende plekken in de wereld wonen, zijn op zoek naar de liefde van hun leven. Wie een boerin in het buitenland wil worden, kan zich daar vanaf nu voor inschrijven. Dat kan via een brief, een videoboodschap, een pakketje of een mailtje. An en Dina geven enkele tips om ervoor te zorgen dat jouw boodschap zeker opvalt.

(Lees verder onder deze video)

Je inschrijven voor het programma kan via deze website.