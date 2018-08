Zo maakt Lady Gaga entree op filmfestival

In Venetië vindt deze week het oudste filmfestival ter wereld plaats. Het festival is traditioneel een waardemeter voor de Oscars, die later dit jaar worden uitgereikt. Een van de opvallendste films in het rijtje: ‘A Star is Born’, waarin zangeres Lady Gaga debuteert in de hoofdrol. Zij maakte vandaag alleszins een opvallende entree op het filmfestival: met de boot.

Lady Gaga heeft als zangeres al wereldwijd naam en faam gemaakt, maar met ‘A Star is Born’ schittert ze nu voor het eerst in een hoofdrol op het witte doek. In de film speelt Gaga een beginnende zangeres die ontdekt wordt door een drankzuchtige countryster, gespeeld door Bradley Cooper, die zelf ook de film regisseerde.

De zangeres ziet er in de film bijna onherkenbaar uit met bruin haar en draagt minder opvallende kleding dan we van haar gewend waren als artiest. Samen met Cooper schreef ze een aantal nummers speciaal voor deze film.

(Lees verder onder de trailer)

Het is niet voor het eerst dat Gaga op de planken staat: eerder speelde ze ook al een rol in ‘American Horror Story’, een Amerikaanse dramaserie. Verder vertolkte ze ook bijrollen in de films ‘Machete Kills’, ‘Sin City: A Dame to kill for’ en ‘Kingsman: The Secret Service’.

Volgens de bookmakers is ‘A Star is Born’ een van de kanshebbers om eind dit jaar een Oscar in de wacht te slepen. Bekroonde films als ‘The Shape of Water’, ‘Three Billboards’ en ‘La La Land’ kregen eerder al hun wereldpremière op het Italiaanse filmfestival.