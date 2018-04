Zo lang kijk jij dagelijks tv

De Vlaming keek in 2017 gemiddeld 170 minuten (twee uur en vijftig minuten) per dag televisie. Dat blijkt uit CIM-cijfers, naar aanleiding van het rapport dat Eurodata TV voorstelde op de televisiebeurs in Cannes. In vergelijking met 2016 wordt er drie minuten minder televisie gekeken. Vooral live kijken neemt af: van 152 minuten per dag in 2016 tot 142 minuten vorig jaar.

Hoe ouder, hoe meer tijd men doorbrengt voor het televisiescherm. 65-plussers kijken maar liefst vier uur en vijftig minuten tv per dag. De leeftijdscategorie twaalf-zeventien jaar kijkt dan weer het minste: gemiddeld één uur per dag. Het is ook de enige categorie waar er minder tv gekeken wordt dan in 2016.

Bij achttien tot 24-jarigen wordt er gemiddeld een uur en twintig minuten televisie gekeken. In het zuiden van het land kijkt men historisch meer, blijkt uit de CIM-cijfers. Gemiddeld 194 minuten, of drie uur en veertien minuten per dag. 65-plussers kijken zelfs meer dan vijf uur per dag.

Uitgesteld kijken

Vlamingen kijken wel meer uitgesteld, tot 28 minuten per dag, tegen 25 minuten in Wallonië. De meest populaire kijkdag is zondag, met meer dan drie uur voor de beeldbuis. Prime time loopt van negentien tot 23 uur.

De Belg situeert zich op het wereldwijde gemiddelde, dat twee uur en 56 minuten bedraagt, leert het rapport van Eurodata TV. Er zijn wel grote verschillen, met meer dan vier uur televisie per dag voor een gemiddelde Amerikaan, tegen twee uur en tminuten voor een Chinees.

Lokale producties belangrijker

Nog opmerkelijk: de jongste 25 jaar is de tijd die aan televisiekijken gespendeerd wordt amper gewijzigd, ondanks de toegenomen beschikbaarheid van online-content. Het Verenigd Koninkrijk en de VS blijven wereldwijd de grootste leveranciers van televisieprogramma's, gevolgd door Frankrijk, Duitsland en Turkije. Maar internationale hits zoals The Voice nemen af in belang, in het voordeel van lokale producties. Liever dan de brede massa te bereiken, wordt er steeds meer gemikt op een specifieke doelgroep zoals vrouwen, jongeren of senioren.