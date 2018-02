Zo krijg je de 'oude' Snapchat terug

Heel wat gebruikers van Snapchat zijn ontevreden na de update die het bedrijf vorige week deed. Daarbij veranderde er heel wat op de app. Berichten van media en je vrienden zijn nu niet meer gescheiden. En heel wat mensen klagen ook over de gebruiksvriendelijkheid die er op achteruit ging.

Maar voor wie meer fan was van de vorige versie van Snapchat, is er goed nieuws. Althans voor de gebruikers van Apple. VTM NIEUWS probeerde via een achterpoortje om de oude versie van Snapchat weer te installeren.

Met deze acht stappen lukt het jou ook.

1. Ga naar de instellingen op je telefoon en dan naar ‘iTunes en App Store’. Daar schakel je de automatische updates uit.

2. Verwijder Snapchat van je telefoon.

3. Om het dan weer opnieuw te downloaden.

4. Open de app en klik op inloggen.

5. Geef je e-mailadres in, maar niet je wachtwoord. Klik onderaan op ‘wachtwoord vergeten?’.

6. Snapchat zal je nu vragen om een nieuw wachtwoord te sturen via ‘telefoon’ of via ‘email’. Kies telefoon, en dan sms.

7. De code die je toegestuurd krijgt geef je in, daarna wijzig je het wachtwoord.

8. Daarna moet je je enkel nog aanmelden met je nieuwe wachtwoord, en klaar! Je kan weer volop gebruik maken van de oude versie van Snapchat.

We probeerden dit ook bij een Androidtoestel, maar daar werkt het trucje helaas niet.

