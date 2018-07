Zo klonk ‘Zoutelande’ op Werchter Classic

De Nederlandse popgroep BLØF opende vanmiddag Werchter Classic. De band bracht uiteraard ook het populaire nummer 'Zoutelande', dat net deze week opnieuw op nummer één staat in de Vlaamse hitlijst. Nu al 21 weken, een record.

De Nederlandse band bestaat al jaren, maar toch werden ze pas bekend bij het grote publiek na hun hit ‘Zoutelande’. Het nummer stond wekenlang op nummer één in de hitlijsten, maar kon die plaats niet behouden. Tot nu, want uitgerekend deze week staat het nummer weer op één. Dat is met 21 weken een record.

Ook de fans van BLØF waren enthousiast na het optreden. “BLØF is geweldig. Onze openingsdans twaalf jaar geleden was ook al van BLØF”, zei een van hen. “‘Zoutelande’ is een mooi nummer, maar de andere nummers waren wel nog beter”, voegt hij er nog aan toe.