In Dessel heeft dit weekend het metalfestival Graspop plaats. De openingsavond gisteren werd bijgewoond door 50.000 man en was uitverkocht. Eén van de headliners was de Nederlandse groep Within Temptation. De zangeres Sharon den Adel deed vorig jaar nog mee aan het muziekprogramma Liefde voor muziek op VTM. Nu toert de groep de wereld rond met een nieuw album.