Zo klonk Karen Damen in Lotto Arena

In een uitverkochte Lotto Arena in Antwerpen heeft Karen Damen gisteravond haar eerste grote soloconcert gegeven. De voormalige 'rosse van K3' bracht vooral nummers uit haar debuutalbum 'Een ander Spoor', maar zong ook liedjes van haar eigen idolen.

"Het was fantastisch", reageerde Karen Damen na het optreden aan VTM NIEUWS. "Het is voorbij gevlogen, maar ik heb gigantisch genoten. Ik had in het begin wel even zenuwen, maar na het tweede nummer waren die onder controle. Ik heb zoveel spijt dat we geen kleinere zaal hebben geboekt, dan hadden we misschien meerdere keren kunnen optreden", klinkt het nog.

Ook de fans zijn enthousiast. "Een fantastische show. Ze is ook veel beter live. Haar stem in combinatie met haar humor, maakten het af."