Zo klinkt Sylver door Jasper Steverlinck

Ze was als Silvy Melody het eerste kindsterretje in ons land en groeide nadien met Sylver uit tot een icoon uit de ‘nillies’. Vanavond mag Silvy De Bie in ‘Liefde voor Muziek’ achteroverleunen en genieten van de verrassende covers van haar collega’s. En dat klinkt (onder meer) zo!

Met danceformatie Sylver scoorde Silvy tal van top 10-hits die door een hele generatie worden meegezongen. ‘Turn The Tide’ is een klassieker en leidde in 2001 tot een Europese doorbraak.

“Ik ben razend benieuwd wie dit nummer zal kiezen”, zegt Silvy in de aflevering. “Iedereen kent de melodie dus het is een risico om er iets anders mee te doen.” Een risico dat Jasper Steverlinck graag neemt. Hij brengt een versie waarvan iedereen ondersteboven is.

‘Liefde Voor Muziek’ vandaag om 20.35 uur op VTM.