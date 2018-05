Zo klinkt nieuw nummer Backstreet Boys

De Backstreet Boys hebben hun nieuwe single ‘Don’t Go Breaking My Heart’ gelanceerd. Het is het eerste nieuwe werk van de groep sinds vijf jaar.

De groepsleden beloofden vorige maand, bij de viering van hun zilveren jubileum, al dat ze door zouden gaan. “Op 20 april 1993 werden we de Backstreet Boys”, tweette de band bij een foto uit die tijd. “Als je ons 25 jaar geleden had verteld dat we nu nog steeds muziek zouden maken, hadden we je nooit geloofd.” De mannen lijken nog lang geen genoeg te hebben van de muziekwereld. “Wie is klaar voor nog eens 25 jaar?”

Na het uitkomen van de single vertrekken de boys weer naar Las Vegas waar ze de hele zomer te bewonderen zijn bij een reeks concerten in het Zappos-theater.

