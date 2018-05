Zo klinkt het WK-lied van Natalia

Vandaag kwam Natalia langs bij Qmusic-dj’s Sam de Bruyn, Heidi Van Tielen en Wim Oosterlinck om haar WK-lied voor te stellen: 'Hear That Sound (Tuna Tembea)'. Voor dat nummer kreeg Natalia ook de hulp van enkele Qmusic-luisteraars, die haar ‘supporter-backing vocals’ werden.

(Lees verder onder de video)

"Land verenigen"

Natalia was meteen enthousiast toen ze hoorde dat Qmusic op zoek was naar een nieuw WK-lied. “België is een verdeeld land, maar sport en muziek hebben de kracht om te verenigen. Mijn droom is dat deze song dat ook doet.”

Tijdens de ochtendshow op Qmusic was vorige week al een kort stukje te horen, maar het nummer was toen nog niet volledig klaar. Om het nummer helemaal compleet te maken had de zangeres nog hulp nodig van enkele Qmusic-luisteraars die inspringen als ‘supporter-backing vocals’.

Damso

Oorspronkelijk zou de Brusselse rapper Damso het WK-lied maken, maar de rapper kwam in opspraak door zijn vrouwonvriendelijke teksten. De voetbalbond besliste uiteindelijk om de samenwerking met hem stop te zetten en geen officieel WK-lied te lanceren.