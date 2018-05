Gisteren doken de artiesten van het VTM-programma Liefde voor Muziek in het repertoire van Jasper Steverlinck. De stem van Jasper was voor het eerst te horen in zijn rockgroep Arid. En ook die hits werden in de zesde aflevering van het muziekprogramma in een nieuw jasje gestoken.

Silvy – You Are

K’s Choice – That’s not how dreams are made

Sharon – Things That I’ve Should Have Done

Niels – Als Je Gaat

Jasper – This House Is Empty Now

Helmut – I Need Your Love