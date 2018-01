Zo herken je een vals Tinderprofiel

Heel wat singles gaan tegenwoordig op Tinder op zoek naar een partner. Helaas zijn er ook cybercriminelen actief op de app. Ze proberen geld af te troggelen via valse profielen of proberen virussen te installeren op je smartphone. Maar hoe zie je eigenlijk dat een Tinderprofiel nep is?

Geen biografie of basisgegevens

Valse Tinderprofielen hebben vaak een lege biografie en vermelden ook geen beroep of andere basisgegevens. Op Tinder hoef je geen uitgebreid profiel aan te maken, maar als er helemaal niets is ingevuld, moet er toch een belletje gaan rinkelen. Ook profielen met een vreemde link in de biografie laat je beter links liggen.

Alleen een foto

Profielen die alleen foto’s laten zien, zonder andere informatie, zijn ook verdacht. Dat is zeker het geval als een profiel maar één foto heeft. Kijk ook uit naar Tindergebruikers met duidelijk gefotoshopte foto’s, foto’s van bekende mensen of met foto’s van verschillende mensen.

Antwoorden razendsnel

Als je net matcht met iemand, is dat goed nieuws. Krijg je onmiddellijk antwoord, dan is dat minder goed nieuws. De kans dat je met een vals Tinderprofiel te maken hebt, is groot. Krijg je sneller antwoord dan een normaal persoon kan typen, dan kan het zelfs gaan om een chat bot. Die is zodanig geprogrammeerd om je persoonlijke informatie te ontlokken of om je naar een link te sturen waar er een virus op je smartphone wordt gezet.

Geen antwoord op vragen

Tindergebruikers die niet echt op je vragen antwoorden, moeten een alarmbel doen rinkelen. Cybercriminelen achter valse profielen veranderen voortdurend van onderwerp en sturen vaak onzinnige berichten als “Hey, ik verveel me hou jij van chocolade?”. Om na te gaan of je met een chat bot te maken hebt, kan je bijvoorbeeld antwoorden met “bejfjsfbs jkdjklmp”. Krijg je daarop een normaal antwoord, dan ben je met een geprogrammeerde bot aan het chatten.

Willen meteen buiten Tinder praten

Cybercriminelen met een vals Tinderprofiel proberen je meteen buiten Tinder te contacteren. Ze geven hun telefoonnummer of vragen het jouwe. Soms proberen ze ook persoonlijke informatie te ontfutselen via een totaal onbekende sociale netwerksite. Geef dan ook nooit meer informatie dan nodig bij een eerste contact via Tinder, zoals je adres, e-mailadres of bankgegevens.

Zien er te goed uit

Valse Tindergebruikers zien er vaak te goed uit om echt te kunnen zijn. Niet alleen hun foto ziet er professioneel uit, ook hun biografie lijkt die van de perfecte partner. Passeren er foto’s van bikinimodellen of mannelijke modellen in zwembroek, dan is voorzichtigheid dus geboden.

