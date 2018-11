Zo gaan de personeelsfeesten bij Schoenen Torfs er écht aan toe

Cathérine Moerkerke volgt vanavond in Succesrijk onder meer zaakvoerder Wouter Torfs tijdens een personeelsfeest van Schoenen Torfs. Het is bijna een Ladies Night, want het merendeel van het personeel zijn vrouwen. En de zaakvoerder is graag gezien door zijn dames. “Jullie weten dat als jullie mij zien, de fun nabij is”, zegt Torfs in zijn speech.

En Torfs houdt ook een pleidooi voor meer liefde op het werk, maar niet op een romantische manier. “Liefde voor je product, voor je leveranciers, voor je collega’s."

#MeToo

Cathérine merkt hoe veel dames Torfs ook fysiek willen vastpakken. “De #MeToo-beweging draait rond het misbruiken van macht. Maar helaas is in de naweeën de schoonheid van de kracht tussen mannen en vrouwen verloren gegaan”, zucht Wouter. Gelukkig gaan de pannen daarna van het dak op het feest als Torfs een polonaise door de zaal leidt. Op de tonen van ‘Follow the Leader’.