Vanavond staan de liedjes van Helmut Lotti centraal in de voorlaatste aflevering van Liefde voor Muziek. Dubbel feest voor de zanger want hij wordt door zijn collega’s ook in de bloemetjes gezet voor zijn verjaardag. Silvy De Bie koos met Faith, Hope and Love een nummer van Helmuts laatste plaat.

Liefde voor Muziek is vanavond te zien op VTM om 20.35 uur.