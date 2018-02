Zo bescherm je je dier tegen de vrieskou

We krijgen de komende dagen een echte koudegolf over ons heen. Overdag schommelt de temperatuur wellicht rond het vriespunt, maar door de schrale wind kan het aanvoelen alsof het -10 is, of nog kouder. Wij hebben het koud, maar ook onze huisdieren kunnen last ondervinden van het vriesweer. Hoe beschermen we onze dieren tegen de koude en is dat wel altijd nodig? Wij vroegen het aan specialisten.

Honden

Leeft je hond binnen en maak je een wandeling in de sneeuw of bij vriesweer, dan check je achteraf best de pootjes van je huisdier. “Er kan sneeuw en ijs tussen de tenen blijven zitten, in het bijzonder bij langharige honden”, vertelt dierenarts Isabelle De Cock aan VTM NIEUWS. “Dat kan pijnlijk zijn als het te lang blijft zitten. Na een wandeling spoel je ook best de pootjes van je hond af zodat er geen strooizout aan blijft hangen.” Bij kortharige honden kan je overwegen om hen een jasje aan te doen.

Het is soms moeilijk om aan te voelen wanneer je hond het koud heeft. “Wanneer je hond normaal niet rilt en dat nu wel doet, heeft hij het vermoedelijk te koud en moet je hem naar een warmere plaats brengen”, vertelt De Cock. Maar het belangrijkste is om je hond buiten in beweging te houden. “Zorg ervoor dat je wandelt of speelt met je hond wanneer die buiten is, zodat hij niet afkoelt”, besluit De Cock.

Katten

Katten beslissen doorgaans zelf wanneer ze binnen of buiten willen. “Maar zorg er dan ook voor dat ze bij dit weer binnen kunnen wanneer ze dat willen”, vertelt De Cock. “Zet je je kat normaal gezien buiten voor je gaat werken, kies er bij dit weer dan bijvoorbeeld voor om dat niet te doen.”

Gaat het om een zwerfkat die je verzorgt, of heb je geen andere optie dan je kat geruime tijd buiten te zetten, zorg er dan voor dat het dier beschutting heeft. “Zorg ervoor dat je kat een plaats heeft zonder sneeuw of ijs, bij voorkeur een doos of mand met warme dekens”, zegt De Cock. Ook nuttig: vul enkele plastic flessen met heet water en leg die in de schuilplaats. “Zo heeft je kat een tweetal uren warmte”, vertelt De Cock. Zorg er ook voor dat katten die regelmatig buiten zijn, voldoende voedsel hebben om een vetlaagje op te bouwen.

Konijnen

"Konijnen kunnen goed tegen de koude, ze hebben het moeilijker bij warme temperaturen", vertelt dierenarts Inge Thas. "Zorg er gewoon voor dat je konijn beschutting heeft en voorzie voldoende hooi en voedsel." “Dek eventueel een deel van het hok af met plastic om het uit de wind te zetten”, vult dierenarts De Cock nog aan.

Als je het toch niet over je hart kan krijgen om je konijn buiten te laten, kan je het bij erg vriesweer in een koele ruimte binnen zetten. “Breng de konijnen niet plots onder in je living, want dan is het temperatuurverschil te groot wanneer je hen nadien terug buiten zet”, zegt Isabelle De Cock.

Vogels

“Vogels kunnen buiten in hun volière blijven zo lang die windvrij is”, vertelt dierenarts Ferdinand Vandersanden aan VTM NIEUWS. “Wanneer ze rustig op hun stok blijven zitten, worden hun pootjes beschermd door hun verenkleed en kunnen die niet bevriezen. Zorg er ook voor dat hun water niet bevroren is en geef hen eventueel vetrijker voedsel, zoals bijvoorbeeld zonnebloempitten."

Kippen hebben het niet snel koud en lopen overdag graag buiten rond. “Ook bij vriesweer vormt dat geen probleem”, vertelt Vandersanden. “Belangrijk is dat ze de mogelijkheid hebben om ’s nachts beschutting op te zoeken.”