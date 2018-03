"Zet mocktails altijd op de kaart"

Tournée Minérale is voorbij en daarmee verdwijnen op heel wat menukaarten ook de mocktails weer van de kaart. Acteur Kürt Rogiers doet een oproep aan horeca-houders om deze alcoholvrije mocktails het hele jaar door in hun aanbod te houden.

Waarom verdwijnen na Tournée Minérale de alcoholvrije mocktails meteen weer van de menukaart? Dat vraagt Kürt Rogiers zich af. Wekenlang dronk de populaire acteur geen alcohol en ging hij voor de website VTM KOKEN op zoek naar alternatieven: pittige drankjes zonder alcohol.

Hij maakte ze zelf, of vroeg ernaar op restaurants. Dat lukte aardig, want dit jaar had de horeca zich goed voorbereid op Tournée Minérale: veel restaurants boden speciale alternatieven aan voor wijn, bier of sterke drank.

"Fantastisch inititatief"

Maar nu de actie is afgelopen, lijken die speciale mocktails ook opnieuw van de kaart verdwenen. Dat kan toch niet, denkt Kürt Rogiers luidop. “Het is een hele fijne periode geweest, ik ben nieuwsgierig wat de eerste druppels alcohol met mij gaan doen”, zegt hij. “Er zijn veel fantastische alternatieven, ik roep op om ze te blijven op de kaart te zetten. Dat mag zels een Kürt Rogiers-mocktail zijn. Ik vind Tournée Minérale een fantastisch initiatief en doe volgend jaar zeker weer mee.”

Bekijk hier zijn oproep: