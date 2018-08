Zes meldingen van seksuele intimidatie op Kamping Kitsch

Op Kamping Kitsch in Kortrijk, het “meest marginale festival van het jaar”, werden gisteren zes meldingen gemaakt van seksuele intimidatie. De politie had samen met de organisatie op het festivalterrein een meldpunt voorzien voor slachtoffers van seksuele intimidatie. Dat meldpunt kwam er nadat vorig jaar veel ophef ontstond nadat een slachtoffer in een open brief beschreef hoe ze op het festival bij haar borsten en billen door mannen werd vast gegrepen.

De precieze inhoud van de meldingen kon de politie niet geven maar het gaat om ongewenste intimiteiten en grensoverschrijdend gedrag. Bij enkele van de zes meldingen vond de politie het gedrag voldoende overschrijdend om er verder gevolg aan te geven.

De politie controleerde ook uitvoerig op drugbezit. Aan de ingang werden in totaal 2.500 festivalgangers gecontroleerd met behulp van een drughond. 64 personen werd de toegang tot het festivalterrein ontzegd door drugsbezit.