Zelfportret Rubens volledig gerestaureerd

Bijna vier eeuwen na zijn dood heeft Pieter Paul Rubens weer een frisse blik, blozende wangen en rode lippen. Zijn beroemde zelfportet in het Rubenshuis in Antwerpen is volledig gerestaureerd. Het heeft een jaar werk gekost om elf lagen verf en vernis er minutieus af te halen en het origineel bloot te leggen. Volgende zaterdag wordt het werk ceremonieel onthuld met een echt volksfeest.

"Hij is meer dan een jaar weg geweest, onze Rubens, het iconische beeld, het zelfportret dat iedereen kent, dat ook iedereen ziet als je Antwerpen binnenrijdt, op die bruine panelen", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA) aan VTM NIEUWS. "Het is eindelijk terug waar het thuishoort, in zijn woning, het Rubenshuis. We staan aan de vooravond van een barokjaar, een Rubensjaar, dus het kan niet mooier zijn."

11 lagen

De restauratie gebeurde in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel en duurde meer dan een jaar. Elf niet originele lagen werden eraf geschraapt. Zo heeft het portret veel meer diepte en krijgen we een zachtere Rubens te zien.

Touch van de meester

Door de jaren heen was het zelfportret ettelijke keren bijgewerkt en overschilderd. Maar nu komt Rubens weer letterlijk veel beter uit de verf. "Je ziet de verfstroken, de touch van de meester en alles wat daar in latere tijden is overgeschilderd. Dat waren nogal wat lagen, niet alleen verflagen maar ook vernislagen. Die zijn er afgehaald. Nu zitten we bijna letterlijk op de huid van de schilder", zegt Ben van Beneden, de directeur van het Rubenshuis.

Volksfeest

Voor de terugkeer van Rubens is er volgende zaterdag een heus volksfeest met animatie en straattheater. En een bezoek aan het Rubenshuis is dan gratis.