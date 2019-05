“Ze weet te veel, ze zal gedood worden”: ouders van 19-jarig slachtoffer van kruisboogmoord getuigen

“We hebben iedereen gewaarschuwd. Ze wist te veel en ze zou gedood worden.” Zo beginnen de ouders van de Duitse Carina (19) hun getuigenis. Het koppel kreeg vorig weekend te horen dat hun dochter met een kruisboogschot in het hart om het leven werd gebracht.

De mysterieuze meervoudige moord houdt Duitsland in de ban. De politie vond vijf levenloze lichamen. Drie van hen werden met een kruisboogschot aangetroffen in een hotel. Een man van 53 jaar die Thorsten heet en de 19-jarige Carina, werden in het hart getroffen. Een derde slachtoffer, een vrouw van 33, kreeg een pijl in haar nek. Op het bed lagen kruisbogen en testamenten. Het openbaar ministerie gaat uit van een zelfmoordpact.

Twee dagen later vond de politie nog twee andere slachtoffers in het huis van de 33-jarige vrouw. Ook hier gaat het vermoedelijk om een pact om uit het leven te stappen, al werden er geen testamenten of kruisbogen gevonden.

Gevechtssport

Carina leerde Thorsten een paar jaar geleden kennen en leerde gevechtssport van hem. Volgens haar ouders was ze helemaal in de ban van de man. “Ze trainde met veel enthousiasme en zei altijd, Thorsten, Thorsten, Thorsten”, getuigt haar moeder. Ook de broer van Carina trainde in de club, maar liet zijn ouders al snel weten dat het niets voor hem was. “Er loopt daar altijd iemand rond die denkt dat hij de beste is”, verwijzend naar Thorsten.

Sinds het contact met Thorsten verslechterde de relatie tussen Carina en haar ouders. Op haar zestiende verbrak ze zelfs even helemaal het contact. De ouders van het meisje schakelde toen een privédedective in om de situatie te onderzoeken. “We vonden de boerderij waar de man met het meisje woonde. Uit plaatselijk onderzoek bleek dat vrouwen er hun haar moesten afscheren en ze gedomineerd werden door Thorsten”, aldus dedective Rolf Will. Volgens verschillende bronnen behandelde hij de vrouwen als seksslavinnen.

“Iedereen gewaarschuwd”

De argwaan van de ouders van Carina lijkt nu dus terecht. “We hebben iedereen gewaarschuwd. We hebben nog gezegd, ze weet te veel, ze zal om het leven gebracht worden”, aldus de moeder van Carina nog. Over de inhoud van de testamenten en de precieze omstandigheden voor de moorden is nog veel onduidelijkheid.