Rita Deneve, zangeres van het nummer 'De allereerste keer', is overleden. Dat laat haar familie weten via Facebook.

Deneve werd geboren op 6 december 1944. Ze begon haar zangcarrière in 1961. Haar bekendste nummer is 'De allereerste keer'. De zangeres wordt op 10 februari begraven in Mechelen.

Herbeluister hier de grootste hit van Rita Deneve: