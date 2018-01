Zangeres France Gall (70) overleden

De Franse zangeres France Gall is vanochtend in Parijs op 70-jarige leeftijd overleden. Dat melden Franse media op basis van haar management. De Franse muzieklegende was al een tijdje ziek en stierf aan de gevolgen van kanker.

"Er zijn woorden die we nooit willen uitspreken. France Gall is naar het 'witte paradijs' vertrokken op 7 januari, nadat ze twee jaar, discreet en waardig, gevochten heeft tegen de gevolgen van kanker", aldus de woordvoerder van de zangeres, Geneviève Salama. Door het "witte paradijs" verwijst de woordvoerster naar "le paradis blanc" van Michel Berger.