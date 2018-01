Dolores O'Riordan, de zangeres van de Ierse band The Cranberries, is op 46-jarige leeftijd overleden. Dat zegt persagentschap Reuters.

The Cranberries werden wereldberoemd met hun hit Zombie. De band verkocht wereldwijd meer dan veertig miljoen albums.

Waar O'Riordan precies aan is overleden, is niet bekend. De zangeres was in een hotel in Londen.

