Zanger 'The Walker Brothers' overleden

De Amerikaans-Britse zanger en muzikant Scott Walker is op 76-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn label 4AD maandag meegedeeld.

Walker maakte deel uit van de popgroep The Walker Brothers, die in de jaren 60 in Groot-Brittannië hits scoorden als "The Sun Ain't Gonna Shine (Anymore)" en "Make It Easy on yourself". Als soloartiest bracht hij later meer experimentele platen uit. De muzikant, die in de VS geboren is, woonde al tientallen jaren in Groot-Brittannië.

"Het is met grote droefheid dat we de dood aankondigen van Scott Walker", aldus 4AD. "Een halve eeuw lang heeft het genie dat geboren is als Noel Scott Engel het leven van duizenden verrijkt als een derde van The Walker Brother en later als solo-artiest, producer en componist met een compromisloze originaliteit."