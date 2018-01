Zanger 'Oh happy day' overleden

De Amerikaans zanger Edwin Hawkins, beroemd van het uit 1969 daterende liedje 'Oh Happy Day', is op 74-jarige leeftijd in zijn woning in Pleasanton in de buurt van San Francisco gestorven. Dat heeft zijn woordvoerder Bill Carpenter op de Facebookpagina van de muzikant gemeld. De zanger leed aan alvleesklierkanker.

Hawkins werd op 19 augustus 1943 in Californië geboren. Als kind was hij al actief in kerk- en gospelmuziek. Hij leerde ook piano spelen, vermengde gospel met wereldse muziek en ontpopte zich tot koorleider. Met zijn Edwin Hawkins Singers nam hij in 1969 "Oh Happy Day" op, wellicht de grootste gospel-hit ooit. In de VS was het oude kerklied nummer één in de pop- én de R&B-hitparade.

Succesvolle carrière

Wereldwijd zijn er meer dan zeven miljoen exemplaren van de single verkocht. Het was ook de start van een succesvolle carrière. In 1970 kreeg Hawkins zijn eerste van vier Grammy Awards. Hij sleepte ook negentien nominaties in de wacht. De Amerikaan zong daarnaast mee met de Amerikaanse folkzangeres Melanie in haar liedje ‘Lay Down (Candles in the Rain)’. "Ik was niet van plan in de muziekbusiness te stappen", zei de zanger ooit tegenover de krant New York Times. "Het succes van mijn plaat bepaalde mijn lot."

Foto: Facebook Edwin Hawkins