Zanger Mark Hollis van Britse popgroep Talk Talk overleden

Zanger Mark Hollis van de in de jaren tachtig razend populaire popgroep Talk Talk is op 64-jarige leeftijd overleden, zo hebben meerdere van zijn intimi maandag via sociale netwerken laten weten. Oorzaak en plaats van overlijden zijn onbekend.

Talk Talk zag in 1981 in Londen het levenslicht om in eigen land en Europa met synthpop singles zoals 'It's My Life' en 'Such a Shame' flink te scoren. Maar met het in 1986 verschenen album "The Colour of Spring" verschoof de oriëntatie van de band naar meer improvisatie en "post-rock". Dat bemoeilijkte ook het organiseren van concerten. Na spanningen met de platenmaatschappij ging de groep, die veel invloed op Radiohead en Sigur Ros heeft uitgeoefend, uiteen. In 2003 veerde de populariteit van Talk Talk in de VS weer op nadat de Californische groep No Doubt en zijn zangeres Gwen Stefani 'It's My Life' hadden gecoverd. Geboren in Tottenham op 4 januari 1955 verdween Mark Hollis na het verschijnen van zijn intimistisch titelloos solo-album in 1998 uit het openbare leven.