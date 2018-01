Zanger 'Machiavel' overleden

Mario Guccio, de zanger van de Belgische rockgroep Machiavel, is op 64-jarige leeftijd overleden in Sicilië. Dat meldt de groep op zijn Facebookpagina.

De zanger kampte al geruime tijd met een slechte gezondheid. Vorige week kondigde Machiavel nog aan dat Guccio in het ziekenhuis lag en dat hij tijdelijk vervangen zou worden door drummer Marc Ysaye.

Machiavel is een rockgroep uit Franstalig België die Engelstalige muziek brengt. De groep werd in het midden van de jaren 70 opgericht. Mario Guccio vervoegde de formatie in 1977 en verzorgde de zang vanaf het tweede album "Jester". Op het eerste album "Machiavel" deed Marc Ysaye de zangpartijen, maar hij wilde zich op het drummen focussen.

Foto: YouTube