Zanger Charles Aznavour (94) overleden

De Franse zanger Charles Aznavour is overleden op 94-jarige leeftijd. Dat meldt AFP op basis van zijn persverantwoordelijke.

Aznavour is één van de laatste reuzen van het Franse chanson. Hij overleed vannacht in zijn woning in het zuiden van Frankrijk.

"Grootste kunstenaar van de eeuw"

Charles Aznavour, van Armeense afkomst en geboren als Chahnour Varinag Aznavourian, is 94 jaar geworden. Hij is een van de meest gevierde Franse kunstenaars ter wereld en wordt geëerd door internationale artiesten als Elton John, Bob Dylan, Celine Dion, Liza Minnelli en vele anderen. In 1998 werd hij door CNN uitgeroepen tot “Grootste kunstenaar van de eeuw”.

In ons land werd de Franse zanger in 2015 nog benoemd tot 'Commandeur in de Kroonorde'. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) prees Aznavour toen als artiest, maar had het ook over zijn strijd voor de erkenning van de Armeense genocide, het uitmoorden van anderhalf miljoen Armenen door de Turken 100 jaar geleden.

(Lees verder onder de video)



Meer dan 1.000 songs

Aznavour is de auteur van meer dan 1.000 songs. Hij acteerde in meer dan 80 films. Hij reisde de hele wereld rond en stond in meer dan 94 landen op de grootste podia.

Vorst Nationaal

Aznavour was nog steeds muzikaal actief en trad nog op over de hele wereld. Op 26 oktober zou hij nog op de planken staan in Vorst Nationaal.