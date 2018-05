'Yanny' of 'Laurel'? Het antwoord onthuld

Je bent de geluidsopname vast ook al tegengekomen: een stem die op een robotachtige manier een naam zegt en sommigen horen Yanny, anderen Laurel. De Amerikaanse tiener achter de virale tweet heeft nu zelf onthuld wat de ware toedracht is.

Het was de populaire YouTuber Cloe Feldman uit Californië die ervoor zorgde dat de opname viraal ging. De jonge vrouw had nooit gedacht dat haar tweet een eigen leven zou gaan leiden. “Ik dacht er niet echt bij na, maar werd de volgende morgen wakker met een heleboel retweets van nieuwssites en celebs”, zegt ze aan nieuwssite Inside Edition.

Woordenschatproject

Ze maakte de opname echter niet zelf. Daarom besloot ze te achterhalen wie dat wél had gedaan. “Haar naam is Katie Hetzel. Ze mailde me en we raakten aan de praat. Het ging om een woordenschatproject van school. Toen ze het woord hardop afspeelde op de computer, merkte ze het vreemde fenomeen op.”

Het originele woord bleek ‘Laurel’ te zijn, maar dat was niet wat Katie hoorde toen ze het afspeelde op Vocabulary.com. “Ik hoorde Yanny en ik wist meteen dat het niet een van de woorden was uit mijn opdracht”, aldus Hetzel uit Georgia. “Daarop liet ik mijn vriend luisteren en die hoorde wel Laurel.”

Geen computerstem

Ze liet het fragment aan nog meer mensen horen en ontdekte dat iedereen iets anders verstond. Ze postte een opname op Instagram en van daaruit werd het door anderen overgenomen en verspreid over nog meer sociale media. En het virale verhaal was geboren. “Het is te gek voor woorden”, vertelt Hetzel nog.

De stem die je hoort is overigens geen computerstem, maar de stem van een echt persoon. Dat kwam de nieuwssite Wired te weten. De opname dateert van december 2007 en het woord werd ingelezen door een operazanger in New York. “Hij was iemand van de originele cast van Cats op Broadway”, aldus Marc Tinkler, de medestichter van Vocabulary.com.

