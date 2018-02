Wordt tequila straks onbetaalbaar?

Door een tekort aan blauwe agave stevenen we af op een tequilatekort. De prijzen van de plant zijn gestegen en dat zal ook voelbaar zijn voor de consument.

Tequilamakers in Jalisco, het middelpunt van Mexico’s tequilaindustrie, zitten met de handen in het haar: de prijs van de blauwe agave, de plant die gebruikt wordt om tequila van te maken, is de afgelopen twee jaar verzesvoudigd.

Toenemende vraag

De reden voor de prijsstijging is de toenemende vraag naar tequila, waardoor er niet voldoende rijpe planten beschikbaar zijn om de drank te produceren. De prijsstijging heeft ervoor gezorgd dat kleinere brouwerijen in de problemen komen, en als de vraag blijft toenemen, zullen ook grotere spelers in de klappen delen.

“We zijn ingehaald door de groei van de sector”, zegt Fransisco Soltero aan Reuters. “De crisis is een gevolg van het succes van de sector. We wisten dat we zouden groeien, maar we zijn dubbel zoveel gegroeid.”

De 18 miljoen blauwe agaves die geplant zijn in 2011, zijn nu klaar om geoogst te worden. De stijgende vraag naar tequila heeft er echter voor gezorgd dat er dit jaar ongeveer 42 miljoen planten nodig zouden zijn om aan de gestegen vraag te voldoen.

Jonge planten

Dit tekort aan volwassen planten heeft ervoor gezorgd dat boeren nu ook niet-volgroeide planten gebruiken om hun tequila te maken. Omdat ze de planten vroeger moeten oogsten, behalen ze niet de kwaliteit die verwacht wordt. Bovendien wil dat zeggen dat er meer planten geoogst moeten worden, want de jonge planten zijn kleiner. Op die manier wordt een vicieuze cirkel gecreëerd.

Een groep kenners van de tequilaindustrie die geïnterviewd zijn door Reuters, voorspellen dat het tekort nog groter zal zijn in 2018.

“Ze gebruiken vier-jaar oude planten, omdat er geen andere planten zijn” zegt Marco Polo Magdaleno, een bezorgde agaveboer die de jonge planten zelf aan brouwers verkocht heeft.

Tekort niet meteen opgelost

Hoewel brouwerijen er alles aan doen om het hood boven water te houden terwijl het tekort alleen maar groter wordt, ziet het ernaar uit dat tequilashotjes een heel stuk duurder zullen worden.