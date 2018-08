Wordt Idris Elba eerste zwarte James Bond?

De zwarte acteur tweette dit weekend "I'm Elba, Idris Elba", waarmee hij verwijst naar de bekende leuze van James Bond. Zijn fans waren erg enthousiast, maar Elba maakte daar snel komaf mee met een nieuwe tweet. Daaron stond "don't believe the HYPE", waarmee hij zou willen aantonen dat het om een gerucht gaat.

Elba speelde onder meer mee in Thor, Star Trek en Avengers, en won in 2012 een Golden Globe voor zijn hoofdrol als John Luther in de politieserie Luther.

Voorlopig wordt Daniel Craig de nieuwe James Bond in de volgende Bond-film. Die komt uit in november 2019. Vorige zomer liet Craig alvast weten dat het zijn laatste keer als Bond zou zijn. Het is dan ook de vraag of Elba hem daarna opvolgt.

my name’s Elba, Idris Elba. pic.twitter.com/kEyyaVg8JX — Idris Elba (@idriselba) 12 augustus 2018

Don’t believe the HYPE... — Idris Elba (@idriselba) 12 augustus 2018

