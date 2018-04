Winnares The Voice nu bij Hooverphonic

Luka Cruysberghs, winnares van The Voice van Vlaanderen 2017, wordt de nieuwe zangeres van Hooverphonic. Tijdens de finale van het tv-programma waagde ze zich al aan een lied van Hooverphonic, wat bij leadman Alex Callier duidelijk in de smaak viel.

Vlaanderen kent Luka (17) van haar indrukwekkende Blind Audition met Sweet Dreams van Eurythmics (in de versie van Marilyn Manson) in het voorbije seizoen van The Voice van Vlaanderen. Op vrijdag 22 december 2017 haalde Luka het in de finale van het VTM-programma van Bonni, Bert en Dries. Tijdens die finale durfde ze het ook aan om Mad About You van Hooverphonic te zingen, voor het oog van haar coach Alex Callier.

Het muziekavontuur gaat nu verder voor Luka. Vandaag wordt haar eerste Hooverphonic-single ‘Romantic’ uitgebracht. In de ochtendshow van Qmusic belde ze daarover met dj’s Heidi Van Tielen en Wim Oosterlinck. En ook een trotse Alex Callier sprak vol lof over de nieuwe Hooverphonic-zangeres.

