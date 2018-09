Wim Oosterlinck maakt opwachting in 'Familie'

Vandaag onthulde Wim Oosterlinck in de Qmusic-ochtendshow dat hij vanavond meespeelt in Familie. In de Jan & Alleman is hij een klant van Amélie, gespeeld door Erika Van Tielen.

“Wim was heel bescheiden en een beetje zenuwachtig ook, maar het is goed gegaan", vertelt Erika van Tielen aan telefoon. "Hij had de juiste looks en een goede invulling van de figurantenrol, daar gaan de mensen opmoeten letten vanavond. Ik denk zelfs dat onze baas eraan denkt om Wim een vaste rol te geven in Familie.”

Ook Wim was nog steeds enthousiast: “Ja, ik was zenuwachtig. Maar je zit gewoon in de Jan & Alleman, hé. Dat was heel raar en ik was best in de war”, lachte Wim.

Wim deed dit voor de actie ‘Sam, Heidi of Wim: wie verdenk jij?’, waarbij Sam De Bruyn, Heidi Van Tielen en Wim Oosterlinck elke dag in hun ochtendshow een verhaal of geheim vertellen en de Qmusic-luisteraars moeten raden wie ze verdenken van de drie. Het nieuwe geheim dat vanmorgen gelanceerd is: wie treedt samen met een bekende internationale artiest vermomd op straat op: Sam, Heidi of Wim?