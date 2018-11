Vanaf vandaag loopt ‘The Girl in the Spider’s Web’ in de cinema. Het is de verfilming van het vierde boek van de Millenium-reeks van Stieg Larson, het vervolg op ‘The Girl with the Dragon Tattoo’. De cast is volledig nieuw: het hoofdpersonage Lisbeth Salander wordt vertolkt door Claire Foy. We kennen de Britse actrice vooral als koningin Elisabeth in de serie 'The Crown'. VTM NIEUWS-journaliste Aagje Vanthomme sprak met haar.