Wifi altijd aan? Pas dan op voor hackers

Zet jij de wifi-knop op de smartphone ook nooit uit? Dan kan je wel eens het slachtoffer worden van hackers die bekende netwerken zoals 'TELENETHOMESPOT' kopiëren. Ethisch hacker Cedric De Vroey legt uit hoe gemakkelijk het is om gegevens te onderscheppen via de techniek.

Het is geen nieuwe hack, maar de truc blijft werken en de meeste mensen lijken er zich onbewust van. Hackers kunnen simpelweg de naam kopiëren van openbare netwerken of hotspots van telecombedrijven, waardoor smartphones automatisch verbinding maken met de 'gekende' netwerken. Zo kunnen ze onbeveiligd internetverkeer en onversleutelde berichten zien.

Zo bescherm je jezelf

Er zijn enkele tips om je te beschermen tegen deze vorm van hacking. De gemakkelijkste manier is om de wifi-verbinding van de smartphone uit te schakelen wanneer je thuis of op het werk vertrekt. Daarnaast kan je ook gebruik maken van een privé verbinding met een VPN-app zoals Tunnelbear. Maar het is ook belangrijk om veilige websites te gebruiken die beveiligd zijn met HTTPS. Je kan dat gemakkelijk achterhalen aan het groene hangslot dat in de adresbalk verschijnt.