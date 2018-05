Wie wint straks het Eurosongfestival?

Nog even geduld en we weten welk land dit jaar het Eurovisiesongfestival wint. België staat helaas niet op het podium van de grote finale in Lissabon. Maar wie maakt vanavond dan wel kans op de meeste ‘douze points’? Met dit overzicht van de grootste kanshebbers ben je helemaal mee.

Cyprus

Als het van de bookmakers afhangt, gaat Cyprus vanavond met de overwinning lopen. In de eerste halve finale zette Eleni Foureira de zaal alvast in vuur en vlam met haar nummer ‘Fuego’. Voor haar outfit en kapsel deed ze duidelijk inspiratie op bij Beyoncé en Shakira.

(Meer onder de video)

Israël

Geen Eurosong zonder opvallende act, moet de kandidate van Israël gedacht hebben. Voor de eerste halve finale was Netta één van de grootste kanshebbers met haar nummer ‘Toy’, voorzien van gekke kippengeluiden en bijpassende danspassen. Benieuwd waar ze vanavond eindigt.

(Meer onder de video)

Frankrijk

Een andere grote kanshebber is Frankrijk. Madame Monsieur brengt met het nummer ‘Mercy’ een waargebeurd verhaal van een vluchtelingenbaby. De stem van de zangeres kan je bovendien bekend in de oren klinken, want ze was de stem op ‘Badaboum’ van de Belgische band Hooverphonic.

(Meer onder de video)

Noorwegen

Het is vanavond ook uitkijken naar de Noorse inzending, want Alexander Rybak kan voor de tweede keer het Eurovisiesongfestival winnen. Alleen de Ier Johnny Logan deed hem dat al voor. Rybak won in 2009 met ‘Fairytale’ en belooft ook dit jaar hoog te eindigen met 'That's how you write a song'.

(Meer onder de video)

Zweden

De laatste grote favoriet is Zweden, dat als zesvoudige winnaar elk jaar hoge verwachtingen moet inlossen. Het is afwachten of Benjamin Ingrosso opnieuw de klus kan klaren met ‘Dance you off’, want het nummer is geen Zweedse Eurosongbom zoals ‘Euphoria’ van Loreen. Maar het moet gezegd, het dansbare popnummer blijft wel hangen.

(Meer onder de video)

België

De Belgische Sennek strandde met haar nummer ‘A Matter of Time’ in de halve finale. Ze verdedigde ons land met verve, maar het mocht niet baten. Bij de bekendmaking van de finalisten, kwam België niet uit de enveloppes. Ons land is er voor het eerst sinds 2014 dus niet bij in de grote finale.

Wil je vanavond zelf jurylid spelen? Dan kan je hier alvast een scoreformulier downloaden.

Bekijk ook: