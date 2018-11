Wie wil Fabre overkopen van Vic Swerts?

Vic Swerts apprecieert de mooie dingen des levens. Hij ontving een heel gezelschap bij hem thuis van mensen die deze zomer zijn meegereisd naar Moskou om de Rode Duivels te zien spelen. Vic houdt ervan mensen te entertainen, met muziek. Dat was te zien in Succesrijk, bij VTM.

“Dat geeft voldoening, mensen bij me thuis uitnodigen”, zegt Vic Swerts. Cathérine Moerkercke spreekt met zijn echtgenote en met zijn dochter Nel. Die speelt al van kleins af aan piano als haar vader weer eens mensen thuis uitnodigt. Ze is zelfs muziek gaan studeren. Intussen is ze veertig en speelt ze nog altijd muziek voor de gasten van haar vader.

Aan zijn gasten geeft Swerts in de aflevering ook een rondleiding in zijn privé-natuurgebied. Het werk van Fabre dat daar te vinden is, is nu te koop voor de helft van de prijs, grapt Swerts.