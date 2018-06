Wie overleeft de seizoensfinale van Familie?

Het stond in de sterren geschreven: Familie gaat de zomer in met een plotwending van formaat. Stak Véronique haar halfzus Amélie in koelen bloede neer? Dat is alvast wat de slotscène van de spannende seizoensfinale doet vermoeden. Daarin ontwaakt een bebloede Véronique naast het lichaam van de neergestoken Amélie. Het beeld waarmee de honderdduizenden fans de zomer ingaan. En wat met Stan, Emma en Milou? Overleven zij het seizoensslot?

Het moest een mooi moment onder halfzussen worden: de jarige Amélie (Erika Van Tielen) die Véronique (Sandrine André) uitnodigde om samen het glas te heffen. Na de ene cocktail volgde de andere, waardoor de dames meer dan beschonken terug thuiskwamen.

Daar sloeg de sfeer om en gooide een discussie een domper op de feestvreugde. Een discussie die de stoppen bij Véronique deden doorslaan? Zij heeft er alleszins het raden naar als ze compleet van de wereld ontwaakt naast het levenloze lichaam van Amélie…

Stan wordt neergeschoten

Ook de wraakactie van Stan (Kristof Verhassel) zorgde voor actie. Net wanneer hij zich bij de politie wilde aangeven voor de aanrijding van Hanne (Margot Hallemans), komt het tot een gevecht met Maarten (Michael Vroemans). Evy (Marianne Devriese) overmeesterde Stans wapen en schoot hem noodgedwongen neer. Hoe erg is Stan eraan toe?

Emma en Milou vermist

Emma (Bab Buelens) toonde in de seizoensfinale dat ze tot het uiterste wil gaan om haar dochters Mila en Milou bij zich te houden. Daar had ze zelfs een ontvoering voor over. Haar picknick met de meisjes eindigde echter in een drama.

Emma ontwaakte achter het stuur van haar wagen, met op de achterbank een slapende Mila en… een verdwenen Milou. Haar knuffelbeer dreef langs de oever van het water, maar van het meisje was geen spoor. Nadat Emma in paniek het water in dook, kwam ook zij niet meer bovendrijven. Wat is er met Milou gebeurd? En valt er met Emma nog een vierde slachtoffer in de seizoensfinale? Vragen waar de Familie-kijkers in het najaar de antwoorden op krijgen.

Tour de Zjef

Meteen na de extra spannende seizoensfinale gaf Zjef (Jan Van den Bosch) de aftrap van de nieuwe webreeks Tour De Zjef. De webreeks telt 35 korte afleveringen, die de hele zomer lang om 20.00 uur online te bekijken zijn. De eerste dubbelaflevering is vanaf nu beschikbaar via vtm.be en de VTM-app.

