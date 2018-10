WhatsApp komt met stille vakantiemodus

WhatsApp is bezig met de ontwikkeling van een vakantiemodus. Daarbij kunnen gebruikers wanneer ze op vakantie gaan chatgesprekken tijdelijk uit het overzicht verwijderen. Berichten blijven uit het zicht wel binnenkomen, zodat je na je vakantie terug kan lezen wat je gemist hebt.

Wie kent het niet. Je gaat op vakantie om er even tussenuit te gaan, maar ondertussen kom je niet los van alle werk- en familieperikelen omdat je WhatsApp vol blijft stromen. Want zelfs wanneer een chat gearchiveerd is en op stil staat, blijven nieuwe berichten zichtbaar binnenkomen in je gespreksoverzicht. Binnenkort komt de chatdienst met een oplossing voor dat probleem. Het bedrijf is een vakantiemodus aan het ontwikkelen, meldt technologiewebsite Tweakers. Met die nieuwe functionaliteit wordt het voor de eerste keer mogelijk om gesprekken compleet stil en onzichtbaar te maken, terwijl berichten wel binnen blijven komen.

Meldingen

De vakantiemodus zal te vinden zijn bij je instellingen onder de optie meldingen. Wanneer je de vakantiemodus aan zet, komen gearchiveerde chats niet terug in je overzicht wanneer er een nieuw bericht in wordt gestuurd. Ook verschijnt het rode bolletje met het aantal gemiste berichten niet bij het logo van de app.

Wanneer WhatsApp de nieuwe functionaliteit beschikbaar maakt voor alle gebruikers, is nog niet bekend. Momenteel is de vakantiemodus alleen nog in de testomgeving van de app te vinden.