WhatsApp gaat gesprekken automatisch verwijderen: zo red je je data

WhatsApp en Google slaan de handen in elkaar: vanaf november zal een back-up van al je gesprekken, foto’s en video’s geen persoonlijke opslagruimte meer innemen op Google’s cloudopslagdienst, Google Drive. Goed nieuws dus, hoewel de aankondiging ook met een nadeel komt. Als je je back-up het afgelopen jaar niet minstens één keer hebt vernieuwt, worden de opgeslagen bestanden zonder pardon verwijderd.

Als je WhatsApp geregeld gebruikt, zal je merken dat je gesprekken al snel aandikken tot een bonte verzameling van berichten, foto’s, gifs en video’s. Om ervoor te zorgen dat je die goudmijn aan herinneringen niet kwijtraakt, bijvoorbeeld wanneer je je telefoon verliest of een nieuw toestel koopt, kan je er dus maar beter voor zorgen dat je een back-up maakt. Dat kon al met Google Drive, maar je back-up nam wel kostbare ruimte in van de gratis vijftien gigabyte die de clouddienst aanbiedt. Daar komt nu een einde aan, zo kondigen WhatsApp en Google aan.

Meer opslagruimte

Google zal de back-up van WhatsApp binnenkort niet meetellen als gebruikte ruimte in je cloudopslag. Dat betekent dat je in de toekomst geen opslagruimte meer moet opofferen om al je chatgesprekken te bewaren. De nieuwe overeenkomst zal voor alle WhatsApp-gebruikers ingaan vanaf 12 november 2018.

Kleine aantekening: om te profiteren van de voordelen, moet je er wel voor zorgen dat je minstens één keer per jaar een back-up maakt. Doe je dat niet, dan wordt de bestaande back-up in je Google Drive automatisch verwijderd. In een mail naar zijn gebruikers raadt Google aan dat gebruikers dus ten minste voor 12 november manueel een back-up maken van hun WhatsApp-gesprekken.

Hoe maak ik een back-up in WhatsApp?

Dit is hoe je te werk gaat op een Android-telefoon: