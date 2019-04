'Wetsdokters' toont moordbekentenis: "mag ik eerst een sigaret gaan roken?"

Vanavond toont het VTM-programma 'Wetsdokters' uitzonderlijke beelden van een politieverhoor. Het parket gaf hiervoor toestemming. Het gaat om beelden van een politieverhoor waarin een man de moord op z'n vriendin bekent.

De zaak dateert uit 2015. In Limburg wordt uit het Albertkanaal een kist gehaald met daarin het lichaam van een jonge vrouw. De vrouw heeft één messteek in de borst en zeven in de hals.

De partner van de vrouw wordt verhoord door de politie. In het begin ontkent hij iets met de moord te maken te hebben, maar wanneer de politie een huiszoeking doet bij de partner en bloedsporen vindt, kan hij geen weg meer op.

'Wetsdokters' ziet u vanavond om 21.40 uur bij VTM.