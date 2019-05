Wetsdokters: Ongelukkige val van de trap of moord?

Een man belt de politie op, omdat zijn vrouw van de keldertrap is gevallen tijdens het schilderen. Ze is bewusteloos en sterft later in het ziekenhuis. Het is een zaak uit de jaren 90 en één van de eerste zaken van wetsdokter Wim Van de Voorde.

Uiterlijk zijn er geen tekenen die wijzen op kwaad opzet waardoor de politie meteen uitgaat van een spijtig ongeval.

Maar Van de Voorde doet bijzondere ontdekkingen. De politie gelooft hem ook niet meteen. Pas wanneer ze in groep naar het huis van de overleden vrouw en haar man gaan, komen ze tot het besef dat de man zijn vrouw vermoord heeft. Hij krijgt 10 jaar cel.

