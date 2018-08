Wendy Van Wanten gaat opnieuw op zoek naar een man. Of toch in haar theaterstuk ‘Wie wordt de man van Wendy?’. Het is een parodie op de tv-show waarin Wendy ‘haar Franske’ leerde kennen. Alleen moet Wendy dit keer maar uit twee mannen kiezen. De theatershow is vanaf 11 oktober te zien in het Fakkeltheater in Antwerpen.