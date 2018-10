Wendy Van Wanten en Frans na 12 jaar uit elkaar

De relatie tussen Iris Vandenkerckhove, beter bekend als Wendy Van Wanten, en haar vriend Frans Van Coppenolle, is voorbij. Dat blijkt uit een Instagrampost van Frans. De twee waren twaalf jaar lang samen en leerden elkaar kennen tijdens het VTM-programma programma ‘Wie Wordt De Man Van Wendy?’.

Vrijdagavond vond in Antwerpen de première plaats van het theaterstuk ‘Wie wordt de man van Wendy?’, een parodie gebaseerd op het gelijknamige programma waarin zangeres Wendy Van Wanten twaalf jaar geleden koos voor Frans. Net hij was echter de grote afwezige op de feestelijke voorstelling. “Hij moet babysitten op de kinderen”, meldde Wendy. “Estelle moest naar de tennisles gebracht worden en Clement had nog wat werk voor school. En nu zit hij ongetwijfeld voor de buis om naar de match van de Rode Duivels tegen Zwitserland te kijken.”

(Lees verder onder de video)

Instagram-post

Dat blijkt echter een smoes van Wendy, meldt Frans op Instagram. De twee zijn immers uit elkaar, en dat al drie weken. “Jammer dat ik nooit heb mogen komen kijken naar ‘Wie Wordt De Man Van Wendy?’, reageert hij. “Estelle had helemaal geen tennis en Clement heeft nog nooit huiswerk gemaakt op vrijdag.” Hij is het beu om te zwijgen over de echte reden.

(Lees verder onder de post)

Band met Dylan

De breuk tussen de twee zou terug te leiden zijn tot de moeilijke relatie tussen Frans en Wendy’s zoon Dylan. Moeder en zoon zagen elkaar jarenlang niet, maar werken nu aan de heropbouw van hun relatie, iets wat nefast bleek voor haar band met Frans.

“Plots stond ik op straat”, klinkt het. “Met niets, en dat na 12 jaar alles te hebben gedaan uit liefde voor haar. Ik ben helemaal nooit van plan geweest om haar in de steek te laten, integendeel. De relatie was altijd mijn steun en toeverlaat in goede en kwade dagen. Helaas is iemand tussen ons komen te staan die van in het begin tegen mij was.”

Première

Dylan was, in tegenstelling tot Frans, wél op de première van het toneelstuk aanwezig. Hij ontkende toen dat er een probleem was tussen hem en zijn stiefvader. “Neen, je moet daar niets achter zoeken. Frans en ik kunnen door één deur. Thuis zitten we allemaal gezellig samen rond de tafel. En dat ik wel naar de première kon komen, heeft gewoon te maken met het feit dat ik vandaag hier in de buurt moest zijn voor mijn werk.” Onzin, aldus Frans. “Ik heb ooit een keer aan tafel gezeten met Dylan, maar dat is intussen meer dan 10 jaar geleden.”

Wendy en Frans waren 12 jaar een koppel. Ze hebben samen een dochtertje, Estelle (10).